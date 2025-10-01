venerdì, 3 Ottobre , 25

Salvatore Russo (Ham Gourmet), eccellenza prodotti sani e genuini

Redazione-web
Di Redazione-web

Informare il consumatore. No allevamenti intensivi

Roma, 1 ott. – “Fare un prodotto di qualità tradizionale vuol dire ricerca, vuol dire trovare cose che ci siamo dimenticati, cose che appartenevano ai nostri nonni, prodotti che non fanno parte della nostra cultura alimentare ma che abbiamo reso italiano, perché l’Italia è il paese in assoluto di eccellenza, e noi che veniamo dal sud abbiamo un’azienda oggi che rappresenta questa eccellenza”. Lo dichiara Salvatore Russo Ceo della Ham Gourmet Srl, per il quale “la mancanza di materia prima non solo sul mercato italiano ma a livello internazionale ha creato una volatilità in questo momento incredibile con incrementi del 30% del o 40%. La differenza tra un prodotto di bassa qualità e di alta qualità è fondamentale ed è necessario informare il consumatore di questa situazione, che lo aiuterebbe a scegliere i prodotti più genuini e sani per la sua alimentazione”. Prosegue poi Russo parlando dello smash burger e dell’importanza della qualità della carne: “Anche se si schiacciasse la migliore del carne al mondo, in realtà di questa cosa ci rimarrebbe come sapore? Preparare prodotti di qualità vuol dire scegliere materie prime pregiate, nulla da allevamenti intensivi, ma solamente da carne che abbiamo cresciuti allo stato brado e a ogni acquisto viene evidenziata una tracciabilità che garantisce non solo dal punto di vista qualitativo la bontà ma anche e soprattutto il rispetto delle norme igienico sanitario”, conclude Russo.(Servizio pubbliredazionale)

