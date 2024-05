salvini-a-genova:-“liguri-non-permettete-di-fermare-il-cambiamento”

“Qualcuno vuol far passare l’idea che sia nell’interesse di pochi”

Genova, 24 mag. (askanews) – “Io conto che tra 15 giorni Genova e la Liguria diano un grande segnale di orgoglio a tutta Italia perché c’è qualcuno che sta cercando di far passare l’idea che tutto quello che è stato fatto in questi anni è stato fatto per l’interesse di pochi, mentre io sono orgoglioso di quello che è stato fatto perché Genova e la Liguria stanno vivendo un rinascimento come non accadeva dal secondo dopoguerra. Non permettete a nessuno di fermare questo cambiamento”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, durante la presentazione del suo ultimo libro “Controvento”, al teatro Duse di Genova.