Salvini a Pontida fa firmare i sei “sacri impegni” della Lega

ROMA – Prendiamo qui “un impegno che rimanga agli atti. L’impegno dei ministri e dei governatori Lega, tutti uniti, a prendere per mano questo Paese”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Pontida per il tradizionale raduno del partito del Carroccio. E per fare questo, Salvini chiama sul palco governatori e ministri invitandoli a firmare i sei “sacri impegni” per cambiare l’Italia. E cioè: stop alle bollette, autonomia regionale, stop alla Fornero e sì a quota 41, stop agli sbarchi, Flat tax e giustizia giusta.

Poi, la battuta per l’avversario Enrico Letta, oggi a Monza per l’evento ‘I Comuni per l’Italia’: “A Enrico Letta mandiamo il bacione di Pontida. Se vuoi un panino con la salamella c’è anche per te”.

SALVINI: EMOZIONE INCREDIBILE, PROCESSI NON MI FERMERANNO

“È un’emozione incredibile, ne ho viste tante di giornate. Ma dopo 3 anni di covid, di crisi economica e tutto quello che accade nel mondo, vedere decine di migliaia di persone mi riempie il cuore e non c’è processo che mi possa o ci possa fermare”, afferma Salvini salutando i militanti del partito .

