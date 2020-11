AGI – “Dinamico, concreto, un uomo del fare”. Matteo Salvini dice che la “figura” di Guido Bertolaso gli “piace molto” come eventuale candidato sindaco di Roma. Non si può parlare esattamente di un endorsement. La risposta del segretario leghista è a una domanda diretta di Bruno Vespa: il conduttore di ‘Porta a Porta’ chiede a Salvini come vede l’ex capo della Protezione civile al Campidoglio. Difficilmente il capo della Lega avrebbe potuto rispondere senza fare complimenti all’ex capo della Protezione civile, che recentemente ha collaborato anche con il governatore lombardo Attilio Fontana nell’allestimento dell’ospedale Covid nei locali della Fiera di Milano.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salvini apre alla candidatura di Bertolaso a sindaco di Roma proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento