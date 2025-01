Salvini apre alle ‘case chiuse’: “Regolamentare la prostituzione”. E sì anche ai “test antidroga per i parlamentari”

ROMA – “Cosa ne penso della riapertura delle case chiuse? Sarei personalmente a favore della regolamentazione del mestiere della prostituta o del prostituto, tolto dalle strade e dallo sfruttamento e scelto come lavoro”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini in una diretta sui social.”Non sta me dare giudizi morale e non sono pagato per questo- sottolinea Salvini- ma se controllati sanitariamente, pagando le tasse, non in mezzo a una strada mezzi nudi ma in luoghi chiusi e sicuri per loro e per i clienti, non vedrei nulla di strano a esercitare, controllare e regolamentare anche questo lavoro”.

“TEST ANTIDROGA PER PARLAMENTARI, GIUSTO ESSERE LUCIDI SE SI VOTA LEGGE”

“I test antidroga per i parlamentari io li metterei domattina: è giusto essere lucidi quando si guida e si lavora, ed è giusto esserlo quando si approva una legge in Parlamento”, sottolinea il vicepremier durante la diretta social.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it