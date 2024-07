ROMA – “In riferimento al tema del prezzo dei voli, sottolineo che la competenza è del collega ministro delle Imprese e del Made in Italy. Le misure volute dal ministro Urso nel decreto Asset includono specifiche disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali. Il Garante dei prezzi sta monitorando i prezzi dei voli su alcune direttrici nazionali, e da tale monitoraggio risulta che nel mese di giugno 2024 i prezzi medi dei voli con partenza dalle isole sono invariate o tendenzialmente in alcuni casi più bassi di quelli relativi al 2023”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini durante il question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia sulle iniziative a tutela dei viaggiatori e della continuità territoriale in relazione all’incremento dei prezzi dei servizi fino al 68% di trasporto aereo e marittimo nel periodo estivo.

Inoltre, ha proseguito Salvini, “attendiamo entro la fine dell’anno i risultati dell’indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle dinamiche di mercato relative al trasporto aereo passeggeri per Sicilia e Sardegna”.

LE LINEE MARITTIME

Per quanto attiene al costo dei biglietti sulle linee marittime, “su cui invece è competente il Mit- ha sottolineato il ministro- ricordo che per quelle sottoposte a oneri di servizio pubblico il sistema tariffario è basato su importi massimi applicabili all’utenza, costanti in ogni periodo dell’anno per i residenti senza alcuna differenza tra alta e bassa stagione. In ogni caso, rappresento che il ministero ha in corso una procedura di monitoraggio puntuale dei servizi e delle tariffe applicate ai fini di una valutazione complessiva della situazione e delle eventuali azione, come Governo nel suo complesso, da intraprendere a tutela dell’utenza”.

L’articolo Salvini assicura: “Nessun aumento estivo del costo dei voli nazionali verso le isole” proviene da Agenzia Dire.

