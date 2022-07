Salvini attacca Gelmini: “Non rispetta gli elettori”. La replica: “L’unico tradimento Ã¨ il tuo”

ROMA – Botta e risposta tra Matteo Salvini e Mariastella Gelmini. Il leader della Lega, intervistato a Rtl 102.5, attacca la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, che insieme al ‘collega’ Renato Brunetta ha deciso di lasciare Forza Italia dopo la decisione del partito di non votare la fiducia al governo Draghi, che ha portato alle dimissioni del premier e all’indizione delle elezioni politiche per il 25 settembre.

SALVINI: “NON C’È RISPETTO PER GLI ELETTORI”

Salvini condanna “gente che ha governato con il centrodestra fino a ieri e poi allegramente, come Brunetta o la Gelmini, dicono ‘io vado a sinistra’. Io ho la stessa tessera di partito in tasca da trenta anni – rimarca il leader della Lega -, a me non piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina secondo me non rispettano gli elettori”.

LA REPLICA DI GELMINI: “L’UNICO TRADIMENTO È QUELLO DI SALVINI”

La replica della ministra per gli Affari regionali e le autonomie non si fa attendere: “Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia, ha voltato le spalle all’Italia e a molti elettori di centrodestra, pur di rincorrere Meloni e non perdere altri consensi”, scrive Gelmini su Twitter, concludendo con “da te nessuna lezione” rivolto al segretario leghista.

Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia, ha voltato le spalle all’Italia e a molti elettori di centrodestra, pur di rincorrere Meloni e non perdere altri consensi. @matteosalvinimi da te nessuna lezione.— Mariastella Gelmini (@msgelmini) July 26, 2022

