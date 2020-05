“Autocertificazioni, adesso basta! Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli Italiani si sono dimostrati rispettosi, dignitosi e generosi, lo Stato non può continuare a inseguire i cittadini con moduli e burocrazia”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Gli Italiani ormai hanno capito che occorrono distanze, buon senso e attenzione, non c’è bisogno di costringerli ad ‘autocertificare’ ancora il loro diritto a vivere. Lavoro, mamma e papà, amici, passeggiata col cagnolino, una corsetta, due passi col bimbo o la spesa: basta moduli, blocchi stradali o droni, fiducia agli Italiani! Che il governo dia ai cittadini le mascherine,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salvini, “Basta inseguire gli italiani con le autocertificazioni” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento