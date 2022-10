Salvini: “Cancelleremo il canone Rai”. E sul Governo: “Io ministro? Un’idea ce l’ho”

ROMA – “Cancellare il canone Rai? Assolutamente sì, anche perché guardando certi programmi della Rai ti vien da domandarti ma perché gli italiani devono pagare certi professionisti o presunti tali di sinistra che fanno comizi in Rai?”. Queste le parole di Matteo Salvini in diretta su Facebook. Interrogato sul suo futuro ministero poi, il leader della Lega dice: “Io che ministero avrò? Nelle prossime ore ne parliamo. Una mezza idea ce l’ho”. E aggiunge: “Voglio affrontare una bella sfida per sbloccare quello che è bloccato da decenni, per creare lavoro, efficienza e tutelare il lavoro insieme all’ambiente e alla sicurezza”.

GOVERNO. SALVINI: GIURAMENTO TRA SABATO, DOMENICA E LUNEDI’

“Mercoledi’ prossimo a quest’ora il governo dovrebbe essere in carica. Nel fine settimana il presidente Mattarella incontrerà i partiti, assegnerà io spero l’incarico al presidente, io spero che sia Giorgia Meloni, con la quale stiamo lavorando insieme a Berlusconi, a lungo per avere la migliore squadra di governo pronta per la settimana prossima. E poi si parte”. E ancora: “Io penso che tra sabato domenica e lunedì il giuramento del nuovo governo sarà realtà”.

SALVINI: A SINISTRA OFFENDONO FONTANA, NON HANNO CAPITO CHE GENTE HA VOTATO

“Sequela di insulti contro Fontana presidente della Camera, bravissimo ragazzo e marito. Lo hanno insultato Letta, la Cirinnà, Saviano, De Luca e la Boldrini, a sinistra non hanno capito che gli italiani hanno votato”, afferma Salvini.

RDC. SALVINI: LIMITI A CHI PRENDE DENARO PUBBLICO SENZA AVERNE DIRITTO

Il leader del Carroccio interviene anche su reddito di cittadinanza e flat tax. Sul primo dice: “Garantire reddito a chi non può lavorare, ma limiti a chi prende denaro pubblico senza averne diritto e non accettando lavori”. E sulla tassazione piatta spiega: “Il progetto della Lega per la Flat tax è alzare il tetto del fatturato da 65 mila euro attuali a 85 mila euro”.

