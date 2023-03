Salvini: “Chi dice che il taglio delle tasse non è una priorità è un cretino”

ROMA – “No allo stadio, No alla Tav, No alla Tap, No alla flat tax … c’è qualcuno che riesce perfino a dire che la priorità non è abbassare le tasse. È cretino, perché evidentemente hai 10 milioni di euro in tasca. Abbassare le tasse e una priorità mia, della Lega e del governo”. Lo ha detto Matteo Salvini, aprendo la scuola politica della Lega a Palazzo Castiglioni a Milano.

“MELONI STA FACENDO GRAN LAVORO, ATTACCHI CI UNISCONO”

“Giorgia ha fatto e sta facendo un gran lavoro: tutti i giorni ci sentiamo ci confrontiamo e condividiamo percorsi e idee e più cercano di allontanarci e più ci uniamo”, ha detto ancora Salvini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento