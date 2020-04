Preannuncia per il 1 maggio un piano sulla Fase 2 vista dalla Lega e, rilancia, “se sarà necessario perché non ci ascoltano o non vi ascoltano ci faremo anche vedere e sentire, compostamente, fuori dai social”.

“È un mese e mezzo che ci tengono a discutere sul computer. Torniamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze, rispettando limiti e regole, ma c’e’ di mezzo il futuro e la liberta’”. Cos’ Matteo Salvini che nel corso di una diretta Facebook rilancia il tema, “con le buone maniere e educatamente”, di una manifestazione per protestare contro le misure di ‘lockdown’ decise dal governo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salvini: “Con mascherine ma pronti manifestare” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento