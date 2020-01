Salvini condanna per razzismo per i cori contro i napoletani

C’è una condanna per razzismo nel passato di Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno, è stato destinatario di un decreto penale, per avere violato la cosiddetta legge Mancino, quella che punisce chi compie azioni discriminatorie, per alcuni cori contro i napoletani. I fatti risalgono a una festa di Pontida del 2009, quando Salvini era capogruppo al Comune di Milano dell’allora Lega Nord e deputato da poco eletto al Parlamento europeo. Il coro anti-napoletani, ripreso da un cellulare, era finito online.

