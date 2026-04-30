salvini:-“contributo-di-400-500-euro-ai-genitori-che-escono-di-casa-dopo-separazione”

ROMA – “Non fa parte del piano casa ma è legato ad esso: per tre anni, 2026-2027-28, c’è una voce di bilancio dedicata esclusivamente ai genitori separati” che prevede “un sostegno all’affitto per i genitori separati e sono 60 milioni di euro”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.”Quello che ho in mente e su cui stiamo mettendo giù i bandi è un contributo fra i 400 e i 500 euro al mese per un anno per genitori che dopo la separazione e un divorzio escono di casa. Con questo intervento contiamo di poter aiutare nel triennio quindicimila genitori separati”, aggiunge Salvini.

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