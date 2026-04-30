giovedì, 30 Aprile , 26
HomePoliticaSalvini: “Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo...
salvini:-“contributo-di-400-500-euro-ai-genitori-che-escono-di-casa-dopo-separazione”
Salvini: “Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo separazione”
Politica

Salvini: “Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo separazione”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – “Non fa parte del piano casa ma è legato ad esso: per tre anni, 2026-2027-28, c’è una voce di bilancio dedicata esclusivamente ai genitori separati” che prevede “un sostegno all’affitto per i genitori separati e sono 60 milioni di euro”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.”Quello che ho in mente e su cui stiamo mettendo giù i bandi è un contributo fra i 400 e i 500 euro al mese per un anno per genitori che dopo la separazione e un divorzio escono di casa. Con questo intervento contiamo di poter aiutare nel triennio quindicimila genitori separati”, aggiunge Salvini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Approvato il Piano casa, obiettivo 100 mila nuovi alloggi in 10 anni. Ma anche sgomberi più veloci

POST RECENTI

Uncategorized

Approvato il Piano casa, obiettivo 100 mila nuovi alloggi in 10 anni. Ma anche sgomberi più veloci

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Piano casa. Per Giorgia Meloni si tratta di "un provvedimento corposo e articolato...
Uncategorized

Editoria, AI e pluralismo, Elisa Giomi contro la segnalazione AgCom alla Ue: “Non sta a noi tutelare gli editori”

ROMA - La commissaria AgCom Elisa Giomi, in una nota, si dice contraria alla segnalazione che è stata fatta alla Commissione europea relativamente alle interferenze...
Politica

Il governo proroga il taglio delle accise per altre tre settimane. Meloni: “Per la benzina taglio ridotto a 5 centesimi”

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato "la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane, anche se lo abbiamo fatto con una...
Politica

VIDEO | Ugl-Luiss: “Occupazione ai massimi dal 2024 ma serve un nuovo patto sociale”

ROMA - "Il manifatturiero è un asset primario dell'economia italiana, fortemente competitivo a livello internazionale. Ottava al mondo e seconda in Europa, con il 2,1%...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.