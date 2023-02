Salvini contro farina di insetti e carne sintetica: mi batterò in Ue

No al Nutriscore per dire che la Dieta Mediterranea fa male

Milano, 19 feb. (askanews) – “Se l’uomo mangia bene viene bene se mangia farina di insetti, carne sintetica o formaggio senza latte viene su male e voi siete difensori di un modo di vivere che significa salute, bellezza e ricchezza”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, torna ad attaccare sulla questione della farina di grilli dopo il via libera dell’Ue, intervenendo in videocollegamento ai Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione italiana cuochi. “Contate su di me anche in terra europea – ha detto – perchè ovviamente il progresso va accompagnato senza dimenticare chi siamo e da dove veniamo”.

Salvini punta il dito contro le multinazionali che premerebbero per mettere sul mercato alimenti sintetici: “Ci sono multinazionali che investono miliardi di euro in ricerca chimica: in Danimarca ci sono fabbriche che producono finto latte: qui non si parla di agroalimentare ma di industria”. Per il vicepremier è stata anche l’occasione per attaccare l’Europa su un altro tema, quello del Nutriscore, l’etichetta fronte pacco: “Non si inventino strumenti come il Nutriscore – ha detto – per trovare pseudo copertura scientifica e dire che la Dieta Mediterranea fa male”.

