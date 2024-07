salvini-contro-la-cerimonia-d’apertura-delle-olimpiadi-2024:-“cristiani-insultati,-pessimo-inizio.-squallidi”

ROMA – Matteo Salvini critica la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024, andata in scena ieri a Parigi. “Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi“, scrive su X il ministro pubblicando uno scatto che mette a confronto una rappresentazione della cerimonia con l’ultima cena di Leonardo Da Vinci. Il quadro rivisitato non è piaciuto neanche a tanti utenti che oggi criticano la messa in scena e attaccano l’organizzazione francese.

Alle critiche si sono aggiunte quelle del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: “Anche all’inaugurazione dei Giochi la Francia di Macron e Melènchon è riuscita a dare il peggio di sé: prima la rappresentazione in chiave drag queen dell’ultima cena che prende in giro miliardi di cristiani nel mondo, poi i capi di Stato lasciati sotto la pioggia. La Francia di oggi sembra in mano a filo islamici che non hanno nulla delle loro radici. E offende quella laicità che impone il rispetto per ogni religione”.

Contrario anche l’ex senatore leghista Simone Pillon: “Quello rappresentato a Parigi 2024 è il neo Occidente woke. Le radici cristiane ridicolizzate, l’umanità priva di identità sessuale, tutto ridotto a un gigantesco gay pride dionisiaco. Dovremmo ritirare la nostra delegazione, e lasciare Macron a correre solo verso l’abisso”.

