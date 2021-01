ROMA (ITALPRESS) – “Questo dibattito per certi versi è stato surreale perchè per qualcuno qui dentro il problema è perdere la poltrona, per gli italiani normali il problema è perdere il lavoro. Mi scuso a nome di qualche collega che mi ha fatto vergognare di essere senatore”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia al Governo.

“Magari ci fosse un governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore dell’attività economica, noi da fuori diciamo: smettete di litigare perchè state facendo cose buone e andate avanti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salvini “Dibattito surreale, il problema è la poltrona” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento