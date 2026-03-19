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Salvini e l’addio a Umberto Bossi: “Mi hai cambiato la vita, ti saluto con gratitudine”
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Salvini e l’addio a Umberto Bossi: “Mi hai cambiato la vita, ti saluto con gratitudine”

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(Adnkronos) – “Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato”. Questo, su X, il messaggio del segretario della Lega Matteo Salvini dopo la morte di Umberto Bossi, fondatore e leader storico del Carroccio.  

“Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio”, conclude Salvini, postando una foto con il Senatur. 

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