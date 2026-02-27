venerdì, 27 Febbraio , 26

Endocrinologo Barale: “Uscire da narrazione clinica e raccontare la vita”

(Adnkronos) - "Il linguaggio medico tradizionale ci racconta...

Ipoparatiroidismo, Palermo (Ucbm): “Oggi possibile migliore gestione”

(Adnkronos) - Oggi è disponibile "una nuova terapia...

Malattie rare, endocrinologo Salcuni: “Non sottovalutare impatto psicologico”

(Adnkronos) - Un aspetto "essenziale legato all'ipoparatiroidismo è...

Sanremo, scaletta quarta serata: la lista dei cantanti per duetti e cover

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSalvini elogia Ermal Meta: "Parla perfettamente italiano". Ma l'artista è in Italia...
salvini-elogia-ermal-meta:-“parla-perfettamente-italiano”.-ma-l’artista-e-in-italia-da-30-anni
Salvini elogia Ermal Meta: “Parla perfettamente italiano”. Ma l’artista è in Italia da 30 anni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salvini elogia Ermal Meta: “Parla perfettamente italiano”. Ma l’artista è in Italia da 30 anni

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Matteo Salvini si complimenta con Ermal Meta. Il vicepremier e leader della Lega ha elogiato pubblicamente l’artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Stella stellina’.  

“Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana”, ha dichiarato Salvini, soffermandosi proprio sulla padronanza italiana del cantante. Ma Meta, come fanno notare tanti utenti su X, vive in Italia da oltre trent’anni.  

È nato nel 1981 a Fier, in Albania, ma a soli 13 anni l’artista si è trasferito a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Ha frequentato le scuole in Italia, paese in cui è cresciuto e dove ha costruito la sua carriera musicale. Inoltre, ha la cittadinanza italiana. Dunque è, a tutti gli effetti, italiano. 

Salvini ha poi allargato il discorso al tema dell’immigrazione: “In Italia vivono – ha continuato il vicepremier – e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana”.  

Previous article
Medici, firmato il contratto: aumento di 491 euro da marzo
Next article
D’Ascenzo (Inail): “Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell’Ai”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Endocrinologo Barale: “Uscire da narrazione clinica e raccontare la vita”

(Adnkronos) - "Il linguaggio medico tradizionale ci racconta molto della patologia, ma spesso ci dice ben poco di cosa significhi viverla tutti i giorni....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ipoparatiroidismo, Palermo (Ucbm): “Oggi possibile migliore gestione”

(Adnkronos) - Oggi è disponibile "una nuova terapia per la gestione dell'ipoparatiroidismo cronico, basata sull'utilizzo del palopegteriparatide, che consente di dare ai nostri pazienti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Malattie rare, endocrinologo Salcuni: “Non sottovalutare impatto psicologico”

(Adnkronos) - Un aspetto "essenziale legato all'ipoparatiroidismo è quello psicologico e psichiatrico. L'impatto di questa malattia è infatti qualcosa che né noi né il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, scaletta quarta serata: la lista dei cantanti per duetti e cover

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover. Sul palco...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.