Dalla Libia sarebbero in partenza “decine di migliaia di migranti”, un’ondata che potrebbe portare al “rischio di catastrofe umanitaria”. L’allarme è lanciato da Matteo Salvini, che sostiene di aver ricevuto “notizie allarmanti”, in “via riservata”, in quanto ex ministro dell’Interno.

Salvini parla in diretta Facebook e subito si attira le critiche di Pd e Leu. “Noi vorremmo sapere, visto che il senatore Salvini è un ex ministro dell’Interno, quali siano le fonti riservate di cui lui dispone e che evidentemente non dispongono tutti gli altri parlamentari per poter addirittura lanciare allarme di queste proporzioni e di questa entità”,

L’articolo Salvini ha detto che sarebbero pronti a partire per l’Italia decine di migliaia di migranti proviene da Notiziedi.

