salvini:-i-pro-pal-erano-in-piazza-dalla-parte-sbagliata

Milano, 27 dic. (askanews) – “Ci sono alcuni milioni di fenomeni che dovrebbero chiedere scusa” e “c’è qualcuno che non ha capito niente: era in piazza dalla parte sbagliata”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato a Radio Libertà l’operazione della Digos di Genova che ha portato all’arresto di 9 persone, accusate di aver finanziato Hamas con 7 milioni di euro.

“Stando a quanto leggi, la Guardia di Finanza e gli investigatori ritengono che finanziassero illegalmente il terrorismo islamico basandosi su alcune associazioni onlus in Italia. L’idolo dei pro pal che per qualche giorno hanno bloccato l’Italia sarebbe, secondo gli investigatori, un finanziatore del terrorismo, dei massacri del 7 ottobre. Spero che vengano presi tutti, spero che vengano espulsi quelli che sono in Italia illegalmente e spero che – ha chiosato Salvini – il processo di pace prosegua nonostante i pro pal”.