salvini:-in-campania-servizi-differenti-per-colpa-gestione-statalista

Autonomia per Sud che si impegna è grande opportunità, dice da Napoli

Roma, 27 mag. (askanews) – “Oggi ci sono le differenze. Oggi la Campania ha servizi non all’altezza per tutti i suoi cittadini per colpa di una gestione statalista e centralista, non per colpa dell’autonomia che non c’è. Io sono convinto che per il Sud che ha voglia, che si impegna, che non sta a guardare il passato ma guarda il futuro, l’autonomia sia una grande opportunità”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Napoli, rispondendo ad una domanda di un cronista sulle eventuali differenze tra Nord e Sud dopo l’attuazione dell’autonomia.”Mi spiace che De Luca ne sia terrorizzato, però noi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione già prevede e delegare ai territori. Penso che la Campania possa gestire a livello locale meglio dello Stato centrale alcune competenze, penso ai beni culturali, ad esempio, e poi chi è bravo lo dimostra ai suoi cittadini, chi non è bravo verrà bocciato”, conclude.