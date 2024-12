Salvini in giro per musei a Palermo con la fidanzata in attesa della sentenza

PALERMO – Tappa a Palazzo dei Normanni di Palermo per il leader della Lega Matteo Salvini, in attesa della sentenza del processo open Arms prevista non prima delle 18. Il ministro delle Infrastrutture, che ha pranzato in un noto bar del centro di Palermo, si è poi recato a Palazzo Reale. Con lui anche la fidanzata, Francesca Verdini.

A palazzo dei Normanni Salvini ha visitato le Sale Duca di Montalto, che in questo momento ospitano una mostra su Picasso voluta dalla Fondazione Federico II, le sale Mattarella e La Torre, che si trovano al piano parlamentare. Il tour del Palazzo si è poi concluso con Sala d’Ercole, nel corso di una pausa dei lavori del Parlamento più antico d’Europa che da qualche giorno è alle prese con l’esame della Finanziaria.Salvini ha salutato i deputati del gruppo parlamentare della Lega e anche il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

(la foto di Matteo Salvini e Francesca Verdini in copertina è d'archivio)

