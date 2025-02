Salvini in spagnolo: “bye bye Pedro by bye Open Arms”

Apre così il suo intervento alla kermesse dei Patrioti d’Europa a Madrid

Madrid, 8 feb. (askanews) – “Scusatemi per la pronuncia ma ci provo”: in spagnolo, Matteo Salvini ha cominciato il suo discorso alla kermesse dell’Ultradestra ringraziando tutti per l’appoggio durante il processo Open Arms.”Scusatemi per la pronuncia ma ci provo. Voglio ringraziare tutti per l’appoggio durante il processo che mi ha visto imputato per tre anni con l’accusa di sequestro di persona, per aver bloccato lo sbarco di migranti clandestini in ItaliaProprio così Santiago (Abascal). Finalmente in dicembre sono stato assolto, ha vinto il diritto a difendere le frontiere dall’invasione, abbiamo vinto noi. Hanno perso Pedro Sanchez e le ong di sinistra a cui mandiamo un affettuoso saluto da questa moltitudine a Madrid”.