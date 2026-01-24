salvini-incontra-tommy-robinson-e-lo-scatto-scatena-le-polemiche.-bonelli:-“intollerabile-l’incontro-con-un-criminale-nazifascista”

ROMA – Una foto pubblicata da Tommy Robinson sui suoi canali social ha acceso il dibattito politico in Italia. L’immagine, postata dallo stesso attivista di estrema destra sui social, lo ritrae insieme a Matteo Salvini, vicepremier e ministro italiano, in un incontro definito dal leader inglese “fondamentale per difendere l’identità europea e contrastare l’immigrazione irregolare”.

Nel post Robinson ha elogiato Salvini come “un leader forte e senza paura” e ha sottolineato la necessità di creare alleanze tra politici europei con simili visioni sull’immigrazione e la sicurezza. Lo scatto ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo commenti di sostegno da parte di chi condivide la linea dura sulle politiche migratorie, ma anche forti critiche che denunciano il rischio di legittimare una figura controversa come Robinson, noto per posizioni estremiste e condanne legali legate a discorsi d’odio.

Across Europe, we need friends….immigration, attacks on our culture, identity, isn't just affecting Britain, but Europe as a whole. Europe must unite and fight as one. I was honoured to shake hands with a man I've watched since the beginning of my activism, a fearless leader,… pic.twitter.com/tcBgCFuCyE — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 23, 2026

“L’incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, già membro del British National Party, partito antisemita e negazionista dell’Olocausto, leader dell’English Defence League, movimento razzista e suprematista, è intollerabile. Robinson è stato condannato e incarcerato per violenze contro un agente di polizia, rissa, droga, truffa e violazione di ordini giudiziari ed è politicamente vicino a Putin”, dice Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde. “Si tratta- prosegue- di un atto che oltraggia la storia democratica e antifascista della Repubblica italiana e legittima l’odio razziale dentro le istituzioni. La presidente Giorgia Meloni, anche questa volta, rimarrà in silenzio? Non si affretterà a fare un post sui suoi social? Intanto, venerdì prossimo alla Camera dei Deputati i nazifascisti saranno ospitati su invito della Lega per presentare la proposta di ‘remigrazione’, un progetto apertamente razzista e incostituzionale. A quando le dimissioni di Salvini, il cui comportamento è incompatibile con l’incarico che ricopre?”.

(Foto da X @TRobinsonNewEra)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it