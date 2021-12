Salvini: la Campania diventi modello da seguire, serve riflessione sui rifiuti

Lo ha detto il leader della Lega in un’intervista a “MattinaLive”, in onda su Canale 8

NAPOLI – “Spero che la Campania diventi un modello da seguire: ho visitato distretti industriali, agricoli e artigianali di eccellenza.

Mediamente le grandi televisioni e i giornali nazionali parlano di questa regione solo quando c’è un problema: spero invece possa diventare un modello di soluzione dei problemi”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista per MattinaLive, in onda su Canale 8.

“Credo che in questa regione vada fatta una riflessione sui rifiuti. Non si può vivere in perenne emergenza: occorrono impianti non solo per la raccolta differenziata ma per valorizzare i rifiuti, perché i cittadini della Campania sono quelli che pagano più di tutti in Italia di tasse e vivono una situazione non sostenibile.

Si utilizzino i fondi europei per fare le infrastrutture, creare salute e sviluppo. Molto però dipende dai sindaci: il Governo può mettere fondi sul tavolo – ha concluso Salvini – ma poi spetta agli amministratori locali fare bandi adeguati”.

