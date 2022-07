Salvini: “La mia ambizione Ã¨ fare il premier, decidono gli italiani”

ROMA – Matteo Salvini dice ‘no’ alla individuazione di un candidato premier comune alla coalizione di centrodestra, come chiesto da Giorgia Meloni. Intervenendo a Rtl 102.5, il leader della Lega nega (‘non scherziamo’, dice) che senza un candidato premier scelto prima del voto non ci sarebbe la coalizione.”Il centrodestra è una squadra unita, ha tre leader in campo, Meloni, Berlusconi, Salvini, più altri amici, come Lupi Cesa, Brugnaro… Chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno un voto di fiducia in più sceglie. Ma come si fa a scegliere prima del voto? Come faccio a dire che il premier lo fa Salvini, facciamo scegliere i cittadini. Il 25 settembre se uno vota il Pd sceglie Letta, se vota i M5s sceglie Conte, se uno vota il centrodestra può scegliere: la mia ambizione è di essere il più scelto, perché per me sarebbe un onore prendere per mano questo paese. Ma se fosse Giorgia Meloni farebbe lei il premier. Se il più scelto fosse Berlusconi lo farebbe lui. È la cosa più semplice del mondo”.

SALVINI: MESSO IN SICUREZZA IL LAVORO DEI TASSISTI

“Venendo in ufficio ho incontrato due tassisti che mi hanno detto: ‘Daje Matteo’. Quarantamila posti di lavoro dei tassisti li abbiamo messi in sicurezza, dai”, ha aggiunto il leader del Carroccio a proposito della caduta del governo Draghi. E sulle elezioni si sbilancia: “Non mi accontento di meno del 20 per cento, anche alle ultime politiche ci davano al 10 per cento e siamo arrivati al 17”.

IL LEADER DELLA LEGA BACCHETTA BRUNETTA E GELMINI: RISPETTO PER ELETTORI

Salvini condanna “gente che ha governato con il centrodestra fino a ieri e poi allegramente, come Brunetta o la Gelmini, dicono ‘io vado a sinistra’. Io ho la stessa tessera di partito in tasca da 30 anni, a me non piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina secondo me non rispettano gli elettori”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Salvini: “La mia ambizione è fare il premier, decidono gli italiani” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento