Salvini: “Le sanzioni alla Russia mettono in ginocchio gli italiani”

ROMA – “Ci troviamo di fronte a l’unico caso in cui le sanzioni che devono mettere in ginocchio la Russia, stanno mettendo in ginocchio gli italiani, qualcuno ha sbagliato due conti”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante un comizio elettorale a Fano.

TAGLIARE BOLLETTE ORA E NON A OTTOBRE E SÌ A NUCLEARE

“Tagliare le bollette è urgente adesso non come dice qualcuno a sinistra a ottobre. Poi in futuro iniziare a investire nel nucleare, non possiamo essere l’unico Paese che continua a dire di no”, ha proseguito il leader della Lega.

