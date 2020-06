AGI – “Abbiamo detto di si’ perché è la sede giusta. Salvini il leader? Vedremo alle elezioni” “A parte il Mes, la coalizione è d’accordo su tutto”. Cosi’ Giorgia Meloni in un’intervista a Il Corriere della sera. “Dimostreremo che non siamo noi a non volere il dialogo ma loro. Andiamo per svelare il bluff” ha detto la leader di Fratelli d’Italia spiegando il perchè ha accettato l’invito del premier a un confronto. Perché, dice, “ho sempre detto che non ci si doveva prestare ad una passerella da comprimari nel reality show di Conte. Poi, se il premier vuole incontrare i leader dell’opposizione nelle sedi istituzionali,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Salvini leader del centrodestra? “Vedremo alle elezioni”, dice Meloni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento