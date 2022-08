Salvini: “Niente patente a 18 anni per i giovani coinvolti in episodi di violenze”

ROMA – La maggiore età è attesa con grande impazienza da tanti giovani. Dopo aver compiuto 18 anni, si acquisiscono diversi diritti (ma anche doveri), e uno dei più agognati è certamente la possibilità di prendere la patente di guida. Ma per alcuni ragazzi potrebbe non bastare raggiungere la fatidica data. Il leader della Lega Matteo Salvini, infatti, lancia una proposta sul suo profilo Instagram: “Niente patente a 18 anni per chi si comporta male”.

LA PROPOSTA DI SALVINI SULLA PATENTE

“Per arginare il fenomeno delle baby gang la Lega proporrà di ritardare il conseguimento della patente per i giovani coinvolti negli episodi di violenze. Se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni”, spiega Salvini sul social network. “Così a qualcuno passerà la voglia di fare il cretino”, aggiunge il leader del Carroccio.

