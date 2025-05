Salvini non ha dubbi, è arrivata l’era dei patrioti: “Make Europe Great Again!”

Roma, 30 mag. (askanews) – “L’era dei Patrioti è solo all’inizio. Insieme, possiamo farcela. Make Europe great again!”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un video per il Cpac Hungary pubblicato sui social network. “Patrioti uniti per un’Europa diversa, libera, sovrana e fondata sui valori della famiglia, dell’identità e del lavoro. Contro l’immigrazione clandestina, contro l’ideologia woke e green, per un’Europa dei popoli e non dei burocrati”.

Salvini si dice “contento che l’esperienza del Cpac – da anni appuntamento irrinunciabile a Washington per tutte le realtà che fanno riferimento al nostro mondo, conservatore e repubblicano – si consolidi anche in Europa. E va riconosciuto all’amico Viktor Urban il merito di avere per primo reso internazionale il concetto di patrioti, dando vita alla famiglia dei patrioti per l’Europa di cui la Lega fa orgogliosamente parte”.

Il leader della Lega afferma che “le sfide che stiamo affrontando, che ci attendono nei prossimi anni su entrambe le sponde dell’Atlantico, sono le stesse: difesa dei confini, lotta alla radicalismo islamico, salvaguardia del valore della famiglia e di quei valori che sono messi in discussione ogni giorno, contrasto all’ideologie woke e all’estremismo green e riaffermazione della sovranità nazionale che ogni giorno deve fare i conti con dei burocrati a Bruxelles non eletti dai cittadini”.

“Il tema di quest’anno (del Cpac, ndr) è ‘L’era dei patrioti’. Descrive perfettamente quanto sta accadendo in Europa, negli Stati uniti e in molte parti del mondo. La sinistra ha fallito ovunque, è sempre più forte il vento a favore di quelle forze che mettono i cittadini prima delle multinazionali, del business e della finanza. Che mettono il proprio paese prima dell’Unione europea, che mettono la libertà prima di obblighi e imposizioni”.

“La nostra prossima sfida è Bruxelles – conclude – già oggi patrioti per l’Europa sono il terzo gruppo più numeroso al parlamento europeo, unica e vera forza di opposizione a Ursula von der Leyen e ai venti di guerra di chi parla di esercito europeo di riarmo europeo invece di accompagnare la pace necessaria. L’obiettivo è proseguire su questa strada e diventare ancora più grandi, più uniti più forti, per costruire una forza alternativa e concreta all’attuale maggioranza, per andare al potere, per cambiare questa Europa e rimediare a decenni di scelte sbagliate da parte delle istituzioni europee”.