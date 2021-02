AGI – “Su Draghi nessun pregiudizio, ma come si fa a rispondere adesso? Vediamo che idee ha, che squadra per realizzarle e in che tempi. Certo, ridare la parola agli italiani resta la via maestra” Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a La Stampa. Salvini spiega che “il centrodestra è compatto e continuerà a muoversi come ha fatto finora: tutto insieme. E comunque ci vuole un governo politico, basta con i tecnici”.

“E’ chiaro che anche nel centrodestra ci sono idee diverse. Pero’ da settimane lavoro per tenerlo insieme e se abbiamo mandato a casa Conte è anche grazie alla nostra compattezza.

L’articolo Salvini: “Non ho pregiudizi su Draghi, ma basta tecnici” proviene da Notiziedi.

