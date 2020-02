Salvini: “O cambiano le regole o è inutile stare in una gabbia in cui ti strangolano”

Sembra durata 72 ore la ‘svolta moderata’ della Lega di Matteo Salvini. Giardini milanesi sullo sfondo, poco dopo mezzogiorno, il segretario leghista si collega infatti per una diretta Facebook – non annunciata dallo staff – e in pochi minuti rischia di ‘polverizzare’ la tela che il suo vice, Giancarlo Giorgetti, ha cominciato a tessere da qualche settimana per “rassicurare” i mercati e l’Europa sulle posizioni della Lega.

Con la figlioletta impegnata sui giochi, Salvini comincia a lamentarsi del governo: “E la prescrizione, e l’Autonomia no, e la Flat tax no, e il Mes sì …”. Per poi attaccare subito sull’Europa: “Ragazzi,

