Salvini: “Oggi tasse immorali, flat tax per tutti i lavoratori”

ROMA – “La flat tax al 15%” che oggi interessa “2 milioni di partite Iva” si può “estendere a famiglie e lavoratori indipendenti, come in decine di Paesi al mondo”. Lo propone Matteo Salvini, ospite di Morning News su Canale 5.

Poi, sottolinea: “A quel punto sì, se io abbasso le tasse e tu continui a evadere il fisco allora vuol dire che mi stai prendendo in giro, stai prendendo in giro gli italiani e allora ti metto in carcere come negli Stati Uniti. Ma in questo momento lo Stato arriva a chiedere anche il 50, il 60% di tasse a chi lavora ed è una richiesta assolutamente immorale”.

