Salvini ora pensa al Governo: “Non ho pretese, ma al Viminale ho fatto bene”

ROMA – “Il centrodestra governerà cinque anni”, risponde così Matteo Salvini ai cronisti presenti in Transatlantico alla Camera, bollando quanto avvenuto ieri per l’elezione del presidente del Senato, come “un piccolo incidente di percorso”. E poi, nel commentare l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, respinge le accuse di omofobia e appoggio a Putin che piovono dalle opposizioni: “Ma và…”.

Poi, su Twitter, Salvini fa i complimenti al suo vicesegretario: “Buon lavoro al presidente della Camera Lorenzo Fontana che conosco e stimo da tanti anni, saprà rappresentare deputate e deputati con competenza e senso delle istituzioni. Per me e per la Lega è un orgoglio e una responsabilità”.

Dopo le elezioni di Fontana alla Camera e La Russa al Senato, resta da definire la composizione del prossimo governo. Salvini fa sapere di essere a “disposizione, non ho pretese o richieste personali e so quello di cui sono capace di fare. Al Viminale l’ho dimostrato”. Nessun dubbio poi, sulle consultazioni: per il leader della Lega è “ovvio” che il centrodestra andrà unito da Mattarella.

Per il leader del Carroccio “se sarà chiesto alla Lega di occuparsi anche di Economia sarò orgoglioso”, ma a chi gli chiede se indicherà il nome del suo vice, Giancarlo Giorgetti, risponde secco: “È fuori discussione”.

