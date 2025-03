Salvini: per la Campania io sceglierei Zinzi ma ragioneremo con alleati

“Piantedosi? Sta facendo tantissimo ma dovete chiederlo a lui”

Napoli, 22 mar. (askanews) – Quale candidato presidente per la Campania per il centrodestra? Per Matteo Salvini, ieri a Napoli, il candidato ideale “se devo scegliere in casa Lega” è Gianpiero Zinzi, da settembre 2024 commissario regionale in Campania, “è esperto, giovane, dinamico, sa lavorare di squadra, ha le idee chiare su un tema fondamentale sulla sanità che è un dramma in Campania, ma la Lega non è abituata a imporre, ragioneremo con gli alleati e troveremo la soluzione migliore”. Potrebbe essere Matteo Piantedosi? “Matteo sta facendo benissimo il ministro dell’Interno e per la Campania sta facendo tantissimo ma dovete chiederlo a lui” dice il ministro dei Trasporti ai cronisti.