Salvini: per la pace la partita è a tre fra Ucraina, Russia e Usa

“Macron si agita, ma lasciamo lavorare altri”

Milano, 13 mag. (askanews) – Sulla guerra in Ucraina “la partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti. Spero che in qualche palazzo europeo non ci sia qualcuno che vuole boicottare questo difficile e necessario percorso che avvicina alla pace”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione della rigenerazione del terminal 3 all’aeroporto di Fiumicino. “Quando ancora oggi qualcuno parla di riarmo, esercito e missili europei non fa un buon servizio alla pace. Dovranno trovare l’accordo Zelensky e Putin ognuno tutelando i propri interessi. Se si siedono intorno a una tavolo le delegazioni bisogna ringraziare l’amministrazione Trump. Macron? Macron si agita, ma non sempre quelli che si agitano ottengono successi, quindi lasciamo lavorare altri”, ha concluso Salvini.