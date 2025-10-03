Salvini: “Perché dobbiamo pagare il volo di rientro agli attivisti della Flotilla?”

ROMA – Dobbiamo pagare il volo per il rientro degli attivisti italiani della Flotilla? “Li abbiamo tutelati fino in fondo. Se uno mette a rischio la sua vita e va in zona di guerra, dovrebbe essere responsabile di quello che fa e di quello che costa alla collettività italiana. Quanto è costata e sta costando questa spedizione in barca a vela, mentre gli aiuti arrivano a tonnellate per vie normali? Questa spedizione nel Mediterraneo, quanto è costata al paese Italia oggi e quanto costerà domani? Quanto avvicina la pace? La allontana”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini parlando a ‘Mattino Cinque’ in merito allo sciopero generale di oggi.

Sugli incidenti durante le proteste, il ministro aggiunge: “Sono dei teppisti. Uno che lancia delle bombe carta, dei fumogeni, delle bottiglie o dei sassi in testa dei lavoratori, delle lavoratrici, perché poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, uomini e donne della Croce Rossa sono lavoratori e lavoratrici. Questi qua che state vedendo non sono studenti”.

“Avrebbero bisogno di fare, come feci io nel 1995, un annetto di servizio militare. Questa è gente che deve imparare l’educazione, il rispetto per chi indossa una divisa, per un insegnante, per i genitori. Vorrei sapere dove sono i genitori di questi qua che lanciano bottiglie contro la polizia…”, incalza il ministro dei Trasporti, che nega ogni legame tra le proteste e quanto sta accadendo in Medioriente: “Cosa guadagnano i bambini palestinesi dall’assalto della stazione di Brescia o di Torino? Cosa ci guadagnano i bambini di Gaza se questi deficienti mandano 60 poliziotti all’ospedale? Questo è uno scontro politico. A questa gente di Gaza non interessa niente. E cosa interessa secondo lei? Ce l’hanno con Salvini, con la Meloni e col mondo. A loro interessa far casino”.

“Poi per carità abbiamo avuto tutti i 15 anni e quindi oggi ci sta che per saltare un venerdì di elezione quelli che vanno a liceo e le superiori vadano in piazza”, incalza Salvini, che conclude: “Rispetto chi ha un ideale, chi sventola una bandiera. Non posso rispettare quelli che si infilano e ne approfittano per fare il casino, per aggredire”.

