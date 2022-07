Salvini: “Premier lo indicherÃ  chi prenderÃ  piÃ¹ voti”

ROMA – “Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l’onere di indicare il premier”. Lo dice il segretario federale della Lega Matteo Salvini.

Dello stesso avviso il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “La forza politica che prende più consensi indica il candidato premier da proporre a Mattarella”, dice al Messaggero. “Tajani ha fatto bene ad esporsi in maniera trasparente. E così Salvini. Sia il coordinatore di FI che il leader della Lega hanno delle ottime qualità per la premiership, ma io penso che Giorgia Meloni abbia qualcosa in più. Saranno gli italiani ad indicare con il proprio voto la loro preferenza”, prosegue Lollobrigida. A proposito dei collegi elettorali il capogruppo FdI alla Camera sottolinea: “Occorre rispettare un principio che noi, anche quando ci penalizzava, abbiamo sempre accettato. I sondaggi dicono che Fdi vale il 50% della coalizione. Poi ci possono essere degli aggiustamenti ma occorre partire da qui. Mi aspetto che gli alleati comprendano questa fase storica. Il centrodestra rappresenta la maggioranza del Paese. Possiamo avere una maggioranza solida sia alla Camera sia al Senato”.

