ROMA – “La battaglia del Quirinale è durata una settimana, qualcuno del centrodestra è sparito e qualcuno ha tradito. Sono mancati un sacco di voti”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite del ‘Caffè della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. “Una donna al Quirinale era il mio impegno ma i miei numerosi tentativi che rivendico con orgoglio sono stati bocciati e sabotati dagli altri. Sono comunque felice della rielezione del presidente Mattarella, alla quale ho contribuito”, ha sottolineato il leader del Carroccio, attualmente in isolamento perché positivo al Covid-19. “Elisabetta Belloni? Non l’ho mai incontrata. È comunque una persona di assoluto livello e sarebbe stata un ottimo presidente così come Casellati, Cartabia e Severino”.

Salvini, che ha negato che il suo progetto di un partito repubblicano sul modello statunitense si sia spiaggiato (“E chi lo ha detto?”), ha anche commentato il momento difficile che sta vivendo la coalizione di centrodestra e i movimenti dei suoi alleati. In particolare, riferendosi alla visita di Pierferdinando Casini al leader di Forza Italia, il segretario leghista ha osservato: “Silvio Berlusconi può incontrare chi gli pare. Per quanto mi riguarda, il mio progetto è aperto a tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra, quindi Renzi e Mastella non possono essere i miei interlocutori”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Salvini: “Qualcuno nel centrodestra ha tradito. Alleanze? No a Renzi e Mastella” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento