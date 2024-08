ROMA – Matteo Salvini si schiera con Elon Musk e il patron di Tesla gli risponde: “grazie”. Scrive Salvini su X: “L’ennesima surreale e velenosa minaccia a Elon Musk per la sua intervista a Donald Trump su X da parte del Commissario UE Breton (poi smentito dalla Commissione europea), usando l’arma del Digital Service Act come strumento di censura. Non sorprende la risposta senza peli sulla lingua di Musk. La Lega fu l’unico partito italiano a votare in Europa contro il DSA, allertando dei rischi di bavaglio alla libertà di informazione. Basta con norme assurde che soffocano la democrazia, viva la libertà di pensiero! Noi la difendiamo sempre, Elon Musk hai tutto il nostro supporto, vai avanti!”. La risposta di Musk: “Grazie!”.

L'articolo Salvini si schiera con Elon Musk e il patron della Tesla risponde: "Grazie" proviene da Agenzia Dire.

