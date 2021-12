Salvini: “Solo Draghi premier con questa maggioranza”

ROMA – “Draghi è Draghi. L’autorevolezza di Draghi come presidente del Consiglio ce l’ha solo Draghi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio a San Luigi dei Francesi. Salvini si chiede: “Stiamo lavorando bene? Sì. E’ una maggioranza complessa da gestire? Sì. Draghi tiene insieme tutto questo, chiunque non sia Draghi avrebbe molta più difficoltà”.

“Io lavoro su quello di cui il Paese ha bisogno oggi. Della presidenza della Repubblica ne parleremo a metà gennaio”, dice Matteo Salvini. “Io – aggiunge – conto di avere un incontro a brevissimo col presidente Draghi, non per parlare del Quirinale ma per parlare del taglio del costo delle bollette di luce e gas che sono la vera emergenza. Se togli la casella più importante di questo governo del doman non vi sarebbe certezza. Conto di continuare a lavorare con questa squadra per questo Paese. Ieri, oggi e domani, quando ho sentito e sentirò Draghi ma sul caro bollette”.

