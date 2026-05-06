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Salvini spinge sul nucleare: “Abbiamo perso troppo tempo, serve nuova legge entro il 2027”
Politica

Salvini spinge sul nucleare: “Abbiamo perso troppo tempo, serve nuova legge entro il 2027”

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ROMA – “Quando parlare di nucleare era come bestemmiare in pubblico, c’era chi già ci credeva. Oggi siamo forse, toccando ferro, all’ultimo miglio”.

Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, all’evento di Agenda Italia sul nucleare, osservando che su questo fronte “si è perso troppo tempo, perché siamo a tre anni e mezzo di legislatura”. 

Salvini conclude: “Spero che quello di oggi sia ricordato come l’ultimo convegno senza delle regole nuove e certe sul nucleare, perché allora vorrà dire che essere qui ha avuto un senso”. 

Salvini assicura che il governo vuole “accelerare sul nucleare e quindi arrivare entro la fine di quest’anno a un quadro normativo che permetta dal 1° gennaio 2027 alle imprese di investire per il nucleare in Italia”.
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