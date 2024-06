salvini-torna-ad-attaccare-ilaria-salis:-“esordio-arrogante,-doveva-chiedere-scusa-per-aver-occupato-case”

ROMA – “Non mi è piaciuto l’esordio arrogante della signora Salis: non ha chiesto scusa per aver occupato delle case, per non aver pagato migliaia di euro di affitto mentre c’è chi per pagare l’affitto o il mutuo rinuncia a fare la spesa. Occupare la casa è reato. Signora Salis, può anche essere stata eletta ma non vada a propagandare come un atto di ribellione quello che è un reato perché la casa è sacra e se uno ruba la casa popolare a uno che è in fila, commette un reato. Non c’è da vantarsene, c’è da chiedere scusa e saldare gli affitti arretrati. Con lo stipendio di parlamentare europeo penso che possa permettersi di rimborsare”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Dritto e Rovescio’ in onda questa sera su Retequattro.

