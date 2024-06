ROMA – “Razzismo in Vannacci io non lo vedo. Condivido tanto del suo pensiero“. Lo dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ospite di In mezz’ora su Rai 3. E prevede che “Vannacci sarà tra i candidati più votati della Lega e non solo, ma di tutti i partiti“.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Vannacci in un video cita la X Mas, +Europa: “Apologia di fascismo”

LEGGI ANCHE: VIDEO | Salvini presenta la fidanzata Francesca Verdini a Vannacci: “La mia metà”

L’articolo Salvini: “Vannacci non è razzista, sarà tra i più votati” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it