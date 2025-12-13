sabato, 13 Dicembre , 25

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno di Natale, è stato come perderlo due volte”

(Adnkronos) - "Mio marito è morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre da video spot ristorante e lo lascia

(Adnkronos) - Alla moglie aveva detto di essere...

Garattini, ‘cibi vietati’ e niente vino? Bassetti: “No a regole troppo rigide”

(Adnkronos) - Niente carne rossa e niente burro....

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa

(Adnkronos) - Raccapricciante scoperta della polizia municipale di...
salvini:-“vendita-juve?-elkann-ha-fatto-gia-danni-in-italia”.-calenda-‘appoggia’-il-vicepremier:-“non-ha-valori”
Salvini: “Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia”. Calenda ‘appoggia’ il vicepremier: “Non ha valori”

Salvini: “Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia”. Calenda ‘appoggia’ il vicepremier: “Non ha valori”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSalvini: "Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia". Calenda 'appoggia' il vicepremier: "Non ha valori"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Io sono milanista e non entro in casa altrui. Come Lega, conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell’azionariato e nella gestione della società. Questa, secondo me, sarebbe una rivoluzione positiva, sia per i grandi club che per le piccole squadre”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una iniziativa del Carroccio alla Bocciofila Martesana di Milano, commentando l’ipotesi di una possibile vendita del club bianconero da parte di John Elkann, che in giornata ha poi ribadito la posizione di Exor di non cedere la Juventus.
 

“Coinvolgere i tifosi direttamente, chi vuole con soldi e poi nelle scelte -osserva Salvini- è qualcosa che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano, che sta perdendo colpi”. Dopodiché, conclude, “Elkann faccia quello che vuole. Quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti”. 

Il no di Exor alla cessione della Juventus unisce, contro Elkann, Salvini e Calenda. Queste le parole del leader di Azione su X: “Elkann ha dimostrato di non avere valori e di non tenere in nessun conto la storia della sua famiglia e aggiungo della sua Patria, avendo venduto Marelli, Comau, Iveco, La Stampa e Repubblica e avendo desertificato le fabbriche italiane. Le sue dichiarazioni valgono zero. Come ben sanno gli operai” 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.