Durante la giornata di oggi su Radio Crc, nel corso di “Arena Maradona”, è intervenuto Pasquale Salvione. Il giornalista ha parlato di Gattuso e delle condizioni di Victor Osimhen.

Salvione: “Le prossime partite saranno decisive per Gattuso. Osimhen? Ha bisogno di tempo”

Di seguito le dichiarazioni di Pasquale Salvione:

A Genova, il Napoli è stato sfortunato. Si è reso protagonista della miglior prestazione degli ultimi due mesi, ma ciò nonostante ha perso. Adesso la squadra di Gattuso è attesa da un ciclo terribile tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Su Gattuso

In molti indicano le gare contro Juve ed Atalanta come decisive per le sorti di Gattuso. Da quello che sembra, la collera di De Laurentiis è diminuita, anche se è ovvio il fatto che gli allenatori dipendano dai risultati. Se il Napoli dovesse continuare a perdere, ci potrebbe essere una decisione inaspettata. Qualora Gattuso venisse esonerato, sarebbe abbastanza difficile trovare un sostituto. Si parla tanto di Rafa Benitez, ma non credo sia l’uomo giusto in questo momento.

Su Osimhen

Le prime cinque squadre in classifica possono contare su di un bomer di livello internazionale. Il Napoli non ha ancora capito di che pasta sia fatto Osimhen. È presto per dare giudizi sul nigeriano, è stato pagato tanto ma è anche vero che è stato tormentato dall’infortunio e dal Covid. Gli darei ancora tempo.

