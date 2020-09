Salvo e Francesca, la nuova coppia a Temptation Island 2020: “non c’è la passione di prima” | Video Witty Tv

Salvo e Francesca sono la nuova coppia di Temptation Island 2020. Dopo 5 anni e mezzo d’amore, la coppia è entrata in crisi e per questo motivo hanno deciso di partecipare al reality show dei sentimenti di Canale 5. Salvo, una volta entrato nel villaggio, confessa: “non c’è più la passione di prima“. Anche Francesca non nasconde che qualcosa non va: “mancanza di complicità mentale che a me porta ad allontanarmi anche in altri ambiti di una relazione. E‘ da un paio di mesi che c’è questa distanza che non so neanche come sia nata. Se mentalmente non ci sono, non ci sono con tutto il corpo“.

Ecco il video Witty Tv con le prime confessioni di Salvo e Francesca a Temptation Island 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento