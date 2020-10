Salvo furioso dopo le parole di Francesca a Temptation Island 2020: ecco la sua reazione | Video Witty Tv

Francesca e Salvo sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. La situazione tra i due degenera dopo che il ragazzo parlando della sua storia con Francesca confessa ad una single: “forse fino a prima di entrare qui pensavo che il nostro rapporto era fondamentale per me, il dubbio che ho se può continuarmi a far star bene questa vita con lei soprattutto”. Le sue parole fanno scoppiare in lacrime Francesca che trova conforto in Carlotta.

Anche per Salvo però la situazione si fa pesante quando ascolta le parole della fidanzata Francesca che dice: “per me se vuole andare può andare”. La reazione di Salvo è davvero furente: dopo aver sbattuto la porta di un armadio precisa “oramai sono single, voglio sentire cosa ha da dirmi e vado via!”.

Ecco il video Witty Tv con le reazioni e le parole di Francesca e Salvo a Temptation Island 2020.

