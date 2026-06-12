Salvo & Giorgia incontrano i fan al Centro Campania

Il 20 giugno l’esclusivo Meet & Greet in Piazza Campania

Un appuntamento dedicato ai social, al divertimento e all’incontro con una delle coppie creator più amate del web. Sabato 20 giugno alle ore 17.00, il Centro Campania ospiterà in Piazza Campania l’esclusivo Meet & Greet con Salvo & Giorgia, protagonisti dei social network con i loro contenuti che raccontano con ironia e spontaneità il rapporto tra padre e figlia.

L’evento offrirà ai fan l’opportunità di incontrare dal vivo i due creator, scattare una foto insieme e condividere un momento speciale con i protagonisti di video e contenuti che ogni giorno coinvolgono migliaia di follower.

Grazie alla loro autenticità e alla capacità di raccontare la quotidianità con leggerezza e simpatia, Salvo & Giorgia sono diventati un punto di riferimento per grandi e piccini. La tappa al Centro Campania rappresenta un’occasione unica per trasformare il legame nato sui social in un incontro reale e diretto con il pubblico.

Per partecipare all’evento è necessario ritirare il pass dedicato presso l’Info Point del Centro Campania, in Piazza Centrale, fino a esaurimento disponibilità, e scaricare l’app IO&CAMPANIA.

Ti aspettiamo al Centro Campania per vivere un’esperienza unica e incontrare i tuoi creator preferiti.

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com