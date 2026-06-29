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Sam Levinson: dopo “Euphoria” penso a un film per famiglie
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Sam Levinson: dopo “Euphoria” penso a un film per famiglie

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Il regista ha ricevuto il Filming Italy Sardegna International Award

Roma, 29 giu. (askanews) – Sam Levinson è stato ospite della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca, dove è stato premiato con il Filming Italy International Award. Il regista è l’autore di alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni, come le serie “The Idol”, e, soprattutto “Euphoria”, che ha anche contribuito alla consacrazione di Zendaya. In questa fortunata fiction ha trattato il tema dell’adolescenza sotto tante sfaccettature. “Avevo innanzitutto l’urgenza di parlare del tema delle dipendenze, credo che l’uso che facciamo oggi dei nostri cellulari, dei social media, abbia l’effetto di piantare i semi della dipendenza nelle nostre teste. – ha detto il regista – E l’uso delle droghe, i sentimenti di inadeguatezza, vergogna, l’instabilità emotiva, sono un effetto di tutto questo. Noi, come società, dobbiamo capire come aiutare le persone a strutturare la loro identità, al di fuori di questo mondo fatto di dipendenze. In America poi c’è il Fentanyl che sta producendo disastri, la gente muore”. Dopo la terza stagione di “Euphoria” il regista, ora, desidera passare oltre, ed esplorare altro. “Su quei temi credo di aver detto tutto quello che volevo dire. – ha spiegato -Ora voglio lavorare su temi che coinvolgano le famiglie, ho un figlio di 10 anni e uno di 4, e adoro andare al cinema con loro. Voglio fare qualcosa che colpisca la loro immaginazione, e anche quella degli adulti”.

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